Betrüger unterwegs

Landau/Bad Dürkheim.Schmuck und ein Mobiltelefon haben unbekannte Betrüger einer 77 Jahre alten Frau in Landau abgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein angeblicher Mitarbeiter des Wasserwerks die Anschlüsse im Bad der alten Dame überprüfen. In ihrem Beisein hantierte er in dem Raum herum und schob einen kleinen Schrank vor die Badezimmertür, um davon abzulenken, dass seine Komplizen derweil die Wohnung der Seniorin nach Wertsachen durchsuchten. Erst als der Mann weg war, bemerkte die Frau den Verlust.

Mit derselben Masche haben Unbekannte in Bad Dürkheim ebenfalls Beute gemacht. Hier wollte ein Mitarbeiter des Versorgungswerks die Qualität des Trinkwassers wegen einer Verunreinigung überprüfen. Während die Dame alle Hähne aufdrehte, verschwanden mehrere Hundert Euro. sin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018