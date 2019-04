Betrügerische Schlüsseldienste: 1000 Euro für einmal Türöffnen

Rhein-Neckar. Unseriöse Schlüsseldienste und neuerdings auch Rohrreiniger rücken immer mehr in den Fokus polizeilicher Ermittlungen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, häufen sich aktuell die Zahlen der Betrugsfälle in Mannheim und Heidelberg.

Im jüngsten Fall in Heidelberg- Wieblingen verlangte ein Handwerker am Mittwochmittag mehr als 1000 Euro von einer 33-Jährigen für die Öffnung

...