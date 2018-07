Betrug mit Alt-Scheinen

Anzeige

St.Leon-Rot. Mit einem dreisten Geldwechsel-Trick hat ein unbekannter Betrüger einer 33-Jährigen 300 Euro abgenommen. An einer Haltebucht der Kreisstraße 4152 zwischen Kirrlach und St. Leon-Rot gaukelte der Mann, der in Begleitung eines Kindes war, der hilfsbereiten Frau eine Notlage vor, wie die Polizei gestern berichtete. Er bat sie, ihm zwei 1000er-Scheine rumänische Lei in 300 Euro zu wechseln. Nachdem die Frau den Kurs im Internet recherchiert hatte, kam sie der Bitte nach und setzte ihre Fahrt fort. Als sie das Geld einige Tage später bei einer Bank umtauschen wollte, erfuhr sie, dass es sich um alte und damit wertlose Scheine handelte.

Dieser und vergleichbare Tricks – mit Altscheinen, Falschgold oder wertlosem Schmuck – werde in letzter Zeit häufig von osteuropäischen Betrügerbanden angewandt, warnt die Polizei. Oft stünden die Kriminellen an Autobahnen und täuschten eine Panne vor. agö