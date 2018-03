Betrunken Bus gelenkt

Anzeige

Sinsheim.Ein betrunkener Busfahrer hat in Sinsheim einen Gartenzaun beschädigt und ist anschließend einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach gestrigen Angaben der Polizei hatte ein Anwohner am Sonntagabend beobachtet, wie der 55-Jährige bei einem Wendemanöver gegen den Zaun fuhr. Etwa 100 Meter entfernt hielt der Busfahrer an, um den Schaden an seinem Gefährt zu begutachten. Der Augenzeuge, der ihm gefolgt war, verständigte die Polizei – „auch, weil er bei dem Busfahrer Alkoholbeeinflussung vermutete“, wie ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums mitteilte. Ein Alkoholtest durch Beamte des Polizeireviers Sinsheim zeigte später tatsächlich 2,2 Promille an. Der Busfahrer ist nun zunächst seinen Führerschein los. Obendrein wird er sich unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer verantworten müssen – entsprechende Strafanzeigen seien in Arbeit, so die Polizei.