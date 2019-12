Betrunken in Baustelle gekracht

Rhein-Neckar.Weil er zu schnell unterwegs war und unter Alkoholeinfluss stand ist ein Autofahrer auf der A 6 in eine Baustelle gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 27-Jährige am Sonntag gegen 8 Uhr auf dem Weg in Richtung Heilbronn, als er zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim nach links von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen kollidierte mit mehreren Warnbaken und kam schließlich im Baustellenbereich zum Stehen. Eine Bake wurde auf die Fahrbahn geschleudert, wo ein anderer Verkehrsteilnehmer nicht mehr ausweichen konnte und darüber fuhr. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 44 000 Euro. Der Unfallverursacher hatte 1,38 Promille „intus“. Verletzt wurde niemand. jei

