Betrunken in Vorgarten gerauscht

Bellheim.Eine stark alkoholisierte 40-Jährige ist in Bellheim mit ihrem Auto in einen Vorgarten gefahren. Ein Alkoholtest bei der Frau zeigte einen Wert von 4,25 Promille. Laut Polizei war die Pkw-Fahrerin am Montagabend gegen 19.24 Uhr auf gerader Strecke unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto durchquerte den Vorgarten und prallte gegen die Wand eines Hauses. Die 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, andere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. jei

