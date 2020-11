Betrunken und unter Drogen mit dem Auto unterwegs

Bad Dürkheim.Bei der Kontrolle eines Pannenfahrzeugs auf der B37 in Bad Dürkheim ist ein betrunkener und unter Drogen stehender Autofahrer erwischt worden. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille festgestellt. Ein Drogenschnelltest reagierte ebenso positiv auf Amphetamin und Cannabis und es konnten auch geringe Mengen an Cannabis aufgefunden werden. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sowie eine Sicherheitsleistung einbehalten. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da ihm dieser bereits in einem anderen Verfahren entzogen wurde.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 15.11.2020