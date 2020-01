Betrunkene gehen aufeinander los

Frankenthal.Die Polizei hat vor einer Kneipe in Frankenthal in der Pfalz eine Schlägerei unter drei Betrunkenen beendet. Die Männer im Alter von Mitte 40 wurden in der Nacht zum Samstag festgenommen. Inzwischen seien sie wieder auf freiem Fuß, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die drei waren in der Nacht zum Samstag unter anderem mit Teilen eines Besenstiels aufeinander losgegangen. Außerdem hatten sie mehrere Messer, einen Schlagring und einen Baseballschläger dabei. Bei der Festnahme wehrten sich die Männer so sehr, dass sie gefesselt wurden. Dabei wurde eine Polizistin nach Behördenangaben durch einen Schlag leicht verletzt. Um was es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. lrs

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.01.2020