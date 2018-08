Betrunkene reißt Beamtin Haare aus

Fußgönheim.Eine betrunkene Frau hat in Fußgönheim aufs Übelste ihre Nachbarn beleidigt und ist auf Polizisten losgegangen. Wie die Beamten mitteilten, schlug die 50-Jährige eine 21 Jahre alte Ordnungshüterin während eines nächtlichen Einsatzes ins Gesicht und riss ihr Haarbüschel vom Kopf. Außerdem habe sie in ihrer Wut den Streifenwagen beschädigt. Bereits am Abend war die Polizei in der Wohnung der Frau vorstellig geworden, da sie sich lautstark mit ihren beiden Söhnen „gezofft“ hatte. Nachts kam es dann zu einem erneuten Wutausbruch – diesmal gegen die Nachbarn. Die Polizei nahm die Unruhestifterin in Gewahrsam. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von drei Promille an. jei

