Betrunkener Lokführer

Rhein-Neckar.Weil ein alkoholisierter Lokführer mit zu hoher Geschwindigkeit durch eine Baustelle gefahren ist, hat sich ein Fahrgast in einem Regionalexpress von Neustadt nach Mannheim verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr der Zug am Pfingstmontag bei Haßloch so schnell in eine Kurve, dass der Fahrer mehrfach stark abbremsen musste. Dabei wurde eine Rollstuhlfahrerin gegen das Schienbein eines Mannes gedrückt. Der 45-Jährige erlitt Abschürfungen und Prellungen und erstattete beim Bundespolizeirevier Mannheim Anzeige gegen den Lokführer. Anschließend begab er sich in ärztliche Behandlung.

Eine Streife der Bundespolizei zog den Fahrer am Kaiserslauterner Hauptbahnhof aus dem Verkehr. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert und hatte eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor dem Baustellenbereich bei Haßloch übersehen. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Videoauswertung der Fahrt. Den Lokführer erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Bahnverkehrs. Weitere Fahrgäste und Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631/34 07 30 bei der Bundespolizei zu melden. jei