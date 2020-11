Betrunkener Radfahrer auf der Autobahn unterwegs

Edingen-Neckarhausen.Ein Radfahrer ist am frühen Donnerstagmorgen auf dem linken Fahrstreifen der BAB656 ei Edingen-Neckarhausen in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Fahrradfahrer, der unbeleuchtet und in Schlangenlinien über die Autobahn gefahren sei, der Polizei. Die Beamten konnten bei der anschließenden Kontrolle einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Da der Mann aber orientierungslos wirkte und nicht mehr in der Lage gewesen sei, einen Atemalkoholtest zu machen, wurde er zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle gebracht.

Ob die Fahrt des Mannes neben der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogen- und Alkoholeinfluss noch weitere strafrechtliche Konsequenzen haben wird, ermitteln nun die Beamten der Autobahnpolizei Mannheim.

