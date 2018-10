Betrunkener Tourist fällt vom Balkon

Worms.Ein Tourist aus den Niederlanden ist in Worms von einem Balkon sieben Meter in die Tiefe gestürzt und verletzt worden. Der betrunkene Mann hatte in der Nacht zum Dienstag auf dem Balkon im dritten Stock gestanden und seine Jacke über die Brüstung gelegt.

Wie die Polizei weiter berichtete, verlor er das Gleichgewicht, als er nach der herunterfallenden Jacke greifen wollte. Sein Fall wurde von einem unter dem Balkon befindlichen Vordach noch ein wenig abgebremst. Der Mann war nach dem Sturz ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht.