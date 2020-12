Betrunkener will Topfpflanze klauen

Schwetzingen.Ein 51-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in Schwetzingen wegen räuberischen Diebstahls festgenommen worden. Der Mann hatte nach Auskunft der Polizei versucht, eine Topfpflanze aus einem Einkaufszentrum in der Carl-Theodor-Straße zu entwenden.

In seinen Einkaufswagen hatte der Mann bereits zahlreiche bezahlte Waren verstaut, als er in der Passage des Einkaufszentrums schließlich eine Topfpflanze in den Einkaufswagen lud und – ohne zu bezahlen – das Zentrum verlassen wollte. Dies beobachtete ein Mitarbeiter und forderte den 51-Jährigen auf, anzuhalten. Weil dieser jedoch versuchte, zu flüchten, hielten ihn Mitarbeiter fest.

Polizisten durchsuchten den Mann nach dessen Festnahme und führten einen Alkoholtest durch, der einen Wert von über 1,2 Promille erbrachte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020