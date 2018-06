Bewaffneter Überfall auf Spielothek in Wiesloch

Anzeige

Wiesloch.Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht zu Dienstag eine Spielothek in Wiesloch überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Unbekannte kurz nach Mitternacht die Spielhalle im Industriegebiet „In den Weinäckern“ und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der Räuber flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof Wiesloch/Walldorf. Er erbeutete mehrere hundert Euro, die er in einer mitgebrachten weißen Plastiktüte verstaute. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 18 bis 19 Jahre alt, rund 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er sprach hochdeutsch. Er trug eine schwarze Sonnenbrille, schwarze Handschuhe und war mit einem schwarzen Tuch mit weißen Verzierungen maskiert. Bei dem benutzten Fahrrad soll es sich um ein älteres Herrenrad handeln.

Zeuge werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.