Bewaffneter Raub - Frau mit Pistole bedroht

Worms.Zu einem bewaffneten Raub ist es am Dienstagmorgen gegen 6:40 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein noch unbekannter Mann den Edeka-Markt in der Alzeyer Straße vor Ladenöffnung und forderte mit vorgehaltener Pistole Geld. Als die bedrohte Angestellte dem Täter dieses nicht gab, flüchtete er ohne Beute zu Fuß in Richtung Worms-Pfeddersheim. Die Angestellte blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Die Polizei beschreibt den Täter mit einem Alter von 30 bis 40 Jahren und mit einer Größe von etwa 1,6 Metern. Er spricht mit ausländischem Dialekt. Während der Tat trug er eine dunkle Wollmütze, einen blauen Einwegmundschutz, dunkle Oberbekleidung mit "Nike" Aufschrift und eine dunkle Jeans. Außerdem hatte er eine schwarze Pistole bei sich, von der die Beamten ausgehen, sie könne eventuell aus Plastik sein. Hinweise zu dem Täter oder dem Überfall werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06241/8520 oder per Mail an kiworms@polizei.rlp.de entgegengenommen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020