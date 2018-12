Bewaffneter Überfall auf Spielothek in Wiesloch

Wiesloch.Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht zu Dienstag eine Spielothek in Wiesloch überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Unbekannte kurz vor Mitternacht die Spielhalle im Industriegebiet „In den Weinäckern“ und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der Räuber flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof Wiesloch/Walldorf. Er erbeutete mehrere

...