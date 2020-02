Bewegte Klänge

Speyer.Mit der neugegründeten Abteilung für mechanische Musik ist im Technik Museum Speyer am Samstag, 15. Februar, zum ersten Mal eine Drehorgelserenade zu erleben. Zusammen mit der „Klangtistin“ Sina Hildebrand, dem Orgelbaumeister Gotthard Arnold und dem Pfälzer Drehorgelstammtisch wird hierbei in der Raumfahrthalle ein besonderes musikalisches Programm geboten. Los geht es um 17 Uhr mit einem Empfang im Museum Wilhelmsbau und der Vorführung ausgewählter Instrumente. 18.30 Uhr beginnt die konzertante Vorführung, an die sich um 19.30 Uhr ein Buffet sowie ab 20.30 Uhr eine Nachtführung in der Liller Halle mit Vorführung der Welte-Orgel anschließt. Eintrittskarten gibt es zu 25 Euro unter technik-museum-shop.de oder unter Telefon 06232/67080. mav

