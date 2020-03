Bewegung auf der Baustelle

Ludwigshafen.Es tut sich was auf der prominentesten Baustelle der Metropolregion. Lastwagen liefern seit dieser Woche das Material für die Stützkonstruktionen zum Abbruch der Pilzhochstraße in Ludwigshafen an. „Derzeit werden zwei Montageplätze hergestellt“, informierte der Leiter der Tiefbauabteilung im Ludwigshafener Rathaus, Björn Berlenbach, beim wöchentlichen Pressegespräch zum Hochstraßenabriss am

...