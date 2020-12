Bewölkt mit einzelnen Schauern

Rhein-Neckar.Stark bewölkt und nass - so wird das Wetter in der Metropolregion laut Vorhersage zum Jahresende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, kann es in höheren Lagen schneien. Dabei kann es glatt werden. Die Tageshöchstwerte liegen bei 6 Grad. Dazu weht ein schwacher Südwestwind.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.12.2020