Mannheim und die Region.Wolken bedecken am heutigen Freitag die meiste Zeit den Himmel. Die Temperaturanzeige klettert dabei im Laufe des Tages von kühlen 10 Grad am Morgen auf bis zu 21 Grad am Nachmittag.

Mehr Informationen zum Wetter in der Region, Pollenflug oder Bio-Wetter finden Sie auf www.morgenweb.de/wetter

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020