Bewohner und Mitarbeiter in Altenheim positiv auf Coronavirus getestet

Bad Dürkheim.Ein Bewohner und drei Mitarbeiter des St. Maria Alten- und Pflegeheims in Bad Dürkheim sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das zuständige Gesundheitsamt am Freitag mitteilte, werden nun die anderen Bewohner der Einrichtung am Wochenende getestet. Die restlichen Mitarbeiter folgen Anfang kommender Woche. Aus Sicherheitsgründen bleibt das Heim vorerst für Besucher geschlossen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020