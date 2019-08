Bezirksausschuss vergibt Aufträge

Lambrecht.Bei seiner konstituierenden Sitzung befasst sich der Bezirksausschuss Pfalz am Freitag in Lambrecht mit Schulneubauten und Sanierungen. Das 18-köpfige Gremium, das zum Bezirkstag Pfalz gehört, entscheidet über die Vergabe von Gerüst- und Fassadenarbeiten für den Schulneubau des Pfalzinstituts für Hören und des Karolinen-Gymnasiums in Frankenthal in Höhe von 3,3 Millionen Euro sowie über neue Lichtanlagen für 66 000 Euro.

Der Bezirksverband Pfalz ist ein Zusammenschluss der pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte. Er betreut zwölf eigene Einrichtungen, darunter das Pfalzklinikum für Psychiatrie in Klingenmünster und der Naturpark Pfälzerwald. Außerdem ist der Verband unter anderem an den Pfalzwerken, am Dynamikum Pirmasens und an der Stiftung Hambacher Schloss beteiligt.

