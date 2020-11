Biker stirbt auf der A 6

Rhein-Neckar.Bei einem Unfall auf der A 6 in der Nähe von Ketsch ist am Sonntag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, prallte er gegen 17 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen Pkw und wurde dadurch auf die Fahrbahn geschleudert. Sein Motorrad fuhr noch rund 200 Meter führerlos weiter und rammte auf einem Rastplatz mehrere Fahrzeuge. Am Heck eines Lkw kam es schließlich zum Liegen.

Fahrbahn voll gesperrt

Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn in Richtung Heilbronn voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Es bildete sich ein langer Stau. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.11.2020