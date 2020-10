Worms.Polizei und Stadt Worms haben am Mittwoch Kontrollen in der Fußgängerzone mit Schwerpunkt auf unerlaubten Fahrzeugverkehr vorgenommen. In den anderthalb Stunden ab 12.30 Uhr wurden laut Polizei 21 Zweiradfahrer verwarnt sowie 23 Parkverstöße geahndet. Umfragen bei den Bürgern ergaben, dass die gemeinsamen Kontrollen von Polizei und Ordnungsbehörde allgemein sehr positiv wahrgenommen werde.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020