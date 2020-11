Bildungsverbände aus dem Südwesten kritisieren Kultusministerium

Baden-Württemberg.Mehrere Bildungsverbände werfen dem Kultusministerium vor, den digitalen Wandel an Baden-Württembergs Schulen verschlafen zu haben. Das Ministerium vermittele zwar hektische Betriebsamkeit, doch die Substanz dieser Aktivitäten sei zu gering, kritisierten sie am Montag. "Wenn wir die letzten viereinhalb Jahre nüchtern betrachten, müssen wir sagen: Für die Qualitäts- und Zukunftsentwicklung der Schulen im Land geht eine verlorene Legislaturperiode zu Ende", bilanzierte Matthias Wagner-Uhl, der Vorsitzende des Vereins für Gemeinschaftsschulen.

Es gebe zu viele Alleingänge des Ministeriums, außerdem wollten die Verbände stärker in aktuelle Prozesse eingebunden werden. Im Bundesland gebe es genügend Expertise, die Aufgabe der digitalen Transformation gemeinsam zu lösen. Viel Erfahrung von außen verpuffe aber in den Mühlen der Verwaltungsorgane, hieß es in einer Erklärung.

