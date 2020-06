Binsfeld wieder offen

Speyer.Im Binsfeld und anderen öffentlich zugänglichen Seen in Speyer darf ab dem heutigen Mittwoch wieder geschwommen werden. Wie die Stadt in Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen mitteilt, gilt dabei das Hygienekonzept des Landes für Badegewässer. An Land muss weiterhin ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden, soweit die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine andere Regelung trifft. Im Wasser ist dagegen ein Mindestabstand von drei Metern einzuhalten. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, entsprechende Hinweisschilder an den Badegewässern anzubringen und die Einhaltung der Regeln zu überprüfen. sal

