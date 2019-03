Bis Sonntag Sperrungen entlang A 6

Frankenthal.Für den Verkehr gesperrt ist in Frankenthal ab heute eine Auffahrtsrampe zur A 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität am gestrigen Dienstag mit. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Gleichzeitig wird auch die Abfahrt von der A 6 aus Richtung Kaiserslautern kommend nach Worms/Bobenheim-Roxheim für Fahrbahnsanierungen gesperrt. Zudem wird der Standstreifen der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim auf rund 650 Meter erneuert. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Sonntag, 10. März, abgeschlossen sein. Solange bleiben die Sperrungen bestehen.

Asphalt nicht mehr griffig

Die Sanierung der Fahrbahnbeläge ist erforderlich, da die Griffigkeit der Asphaltdecke in Teilabschnitten Defizite aufzeigt und Straßenschäden aufgetreten sind. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Im Wesentlichen wird der Verkehr im benachbarten Autobahnkreuz Frankenthal umgelenkt und über die Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.03.2019