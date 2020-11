Bistümer verteilen Schoko-Nikoläuse an Fernfahrer

Speyer/Worms.Seelsorger der Bistümer Speyer und Mainz wollen am 5. Dezember auf der Autobahnraststätte Wonnegau-West bei Worms Schokoladengeschenke und Äpfel verteilen. „Wir verstehen dies als kleines Zeichen der Wertschätzung und als Dank für ihren wichtigen Dienst als Fernfahrer“, erklären die Seelsorger Hans-Georg Orthlauf-Blooß und Thomas Braun. Trucker arbeiteten unter härtesten Bedingungen und erführen kaum Wertschätzung. Dies gelte gerade auch in der Corona-Pandemie, in der die Fahrer in ihrem Berufsalltag beispielsweise mit geschlossenen Raststätten sowie verschlossenen Duschen und Toiletten zurechtkommen müssten. „Die Ruhezeiten, auch an Feiertagen, verbringen die Fahrer meist auf einem Parkplatz – weit weg von zu Hause und ihren Familien“, so die Seelsorger. sin (Bild: dpa)

