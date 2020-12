Friedrichsfeld.Auch am 3. Advent wird der Gottesdienst in der Johannes-Calvin-Kirche Friedrichsfeld auf besondere Weise festlich gestaltet. Am Sonntag, 13. Dezember, spielt im Gottesdienst um 10 Uhr das Blechbläserensemble Collegium Aereum unter der Leitung von Georg Bießecker Choräle und Sätze zum Advent. Den Gottesdienst hält Pfarrer Michael Jäck unter den erforderlichen Hygienemaßnahmen, Mund- und Nasenschutz tragen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 13.12.2020