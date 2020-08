Blick über die Schulter mit Folgen

Ludwigshafen/Frankenthal.„Shoulder-Surfing“ (über die Schulter spähen) heißt die neue Masche, die am Wochenende in Ludwigshafen und Frankenthal insgesamt dreimal zu Schäden führte. Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr wurde nach Angaben der Polizei ein 85-Jähriger in einer Bank in der Bismarckstraße in Ludwigshafen von einem Unbekannten angesprochen und unter einem Vorwand dazu gebracht, seine Bankkarte erneut in den Automaten einzuführen. Der Geldautomat wurde offensichtlich zuvor manipuliert, weshalb die Bankkarte nicht mehr ausgegeben wurde.

Ähnlich erging es einem 58-Jährigen Mann in Frankenthal. Diesem wurde am Samstag in einer Bank in der Speyerer Straße mit der gleichen Masche die Bankkarte entwendet.

Auch einer 82-jährigen Frau wurde am Sonntag gegen 10 Uhr die Bankkarte entwendet. Die Seniorin wurde in einer Bank in der August-Bebel-Straße in Frankenthal von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Hierbei wurde ihr dann die Bankkarte entwendet. Bei allen Geschädigten wurden im Anschluss mehrere Abbuchungen vorgenommen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Polizei mahnt dazu, die Geheimzahl immer gut abzudecken.

