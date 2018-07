Blindgänger in der Sandpyramide entschärft

Anzeige

Der Zünder habe sich mit einer Wasserrohrzange verhältnismäßig leicht herausschrauben lassen. „Das Langwierige sind die Vorbereitungen. Da wird jede Hand gebraucht. Der eigentliche Vorgang dauerte zehn oder 20 Minuten“, teilte Horst Lenz mit. Die Bombe vom Typ AN-M65 werde zunächst im zentralen Lager des Räumdienstes Rheinland-Pfalz deponiert und dann zur Vernichtung in die Lüneburger Heide gebracht. „Spezialisten zersägen und verbrennen sie dort.“

Erst Ende Juni wurde in Ludwigshafen ein 250 Kilogramm schweres Weltkriegsrelikt mit einer kontrollierten Sprengung unschädlich gemacht. Die Technik mit der Sand-Pyramide kam in der Stadt 2010 schon einmal zum Einsatz, als eine Fliegerbombe am Hauptbahnhof entschärft wurde. Ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg hatte die Stadt auch 2007 in Atem gehalten: Damals mussten 150 Anwohner in Friesenheim ihre Häuser verlassen, als eine Zehn-Zentner-Bombe in einer Kleingartenkolonie entschärft werden musste. dpa/fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.07.2018