Blinklichter-Theater spielt den „Michel“

Ladenburg.Das bei Kindern ab vier Jahren so beliebte Blinklichter-Theater tritt am Dienstag, 6. Oktober, um 16 Uhr im Ladenburger Domhofsaal (Hauptstraße 9) mit den Lausbubengeschichten „Immer dieser Michel“ von Astrid Lindgren auf. Es herrscht Maskenpflicht. Karten zu vier Euro (Erwachsene: sechs Euro) sind ab Montag, 28. September, in der Stadtbibliothek bestellbar (Telefon 06203/7 02 11). Sie müssen rechtzeitig bis zum Vortag abgeholt werden. Es gibt keine Tageskasse.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.10.2020