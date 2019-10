Blitzer gesprengt

Die Radarsäule war nach der Böllerattacke kaputt. © Stadt Viernheim

Viernheim/Bensheim.Wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion müssen sich ab dem 4. November drei Männer aus Viernheim (Kreis Bergstraße) vor dem Amtsgericht in Bensheim verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt wirft den 25, 27 und 47 Jahre alten Männern vor, in der Nacht zum 1. Januar 2018 in Viernheim zwei Blitzersäulen gesprengt zu haben. Den Angaben zufolge befestigten sie in Deutschland verbotene Böller mit starkem Klebeband an den sich gegenüberstehenden Radarsäulen in der Friedrich-Ebert-Straße und zündeten die Kracher an.

Schaden von 26 000 Euro

Bei der Detonation soll es eine so starke Druckwelle gegeben haben, dass beide Säulen stark beschädigt worden sind. Unter anderem seien die seitlichen Verkleidungsbleche aus der Verankerung gerissen worden. Den entstandenen Schaden schätzen die Behörden auf 26 000 Euro. Zudem seien in der Wohnung des 25-Jährigen weitere nicht erlaubte Sprengkörper sichergestellt worden. sin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019