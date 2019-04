Blut auch an Kleidung der Mutter

Die Angeklagte und ihr Anwalt Sebastian Göthlich beim Prozessauftakt. © zinke

Mörlenbach/Darmstadt.Welche Rolle spielte Ehefrau und Mutter Christiane H. in dem Familiendrama von Mörlenbach im vergangenen August? Diese Frage stellt sich einmal mehr am jüngsten Verhandlungstag in dem Mordprozess vor dem Darmstädter Landgericht. Bislang hat ihr Ehemann Werner H. die Schuld alleine auf sich genommen. Gegenüber dem psychiatrischen Gutachter, einer Anstaltspsychologin in Weiterstadt als auch in Einlassungen durch seinen Anwalt Roman Schweitzer hat er zugegeben, seine zehn und 13 Jahre alten Kinder getötet zu haben. Seine Frau sei nicht beteiligt gewesen.

Allerdings: Blutspuren von den Kindern finden sich nicht nur an der Kleidung von Werner H., sondern auch an der seiner Ehefrau. Das hat eine Biologin des hessischen Landeskriminalamtes als Gutachterin zweifelsfrei festgestellt. Kriminalbeamte fanden die blutgetränkten Kleider auf dem Bett im Elternschlafzimmer. Auch auf dem Zimmermannshammer, einer der beiden Tatwaffen, finden sich Teilabdrücke der linken Hand von Christiane H. – jedoch oberhalb des Handgriffs auf dem silbrigen Teil. Und sie sind auch nicht in Blut gelegt, wie eine zweite Gutachterin bestätigt. Wie alt die Handabdrücke auf dem Hammer sind, kann sie nicht sagen. Das könne lange vor der Tat geschehen sein. Christiane H. muss also nicht zwingend zum Tatzeitpunkt in den Kinderzimmern gewesen sein.

Einsicht in Unterlagen verweigert

Bislang hat die Mutter geschwiegen. Auch an diesem Verhandlungstag gibt es keine Einlassungen von ihr. Die Psychologin der Justizvollzugsanstalt in Frankfurt kommt erst gar nicht zu Wort, weil H.s Anwalt Sebastian Göthlich die Entbindung von der Schweigepflicht widerruft. Hintergrund: Die JVA hat ihm und seiner Mandantin die Einsicht in Unterlagen verweigert. Vorsitzender Richter Volker Wagner schickt die Psychologin zurück mit der Nachricht: „Es wäre in unserem Interesse, wenn Herr Göthlich Einblicke erhält.“

Aufmerken lassen in diesem Zusammenhang auch Aussagen der Weiterstadter Psychologin, die häufiger mit dem Angeklagten gesprochen hat. Auf Polizei-Fotografien vom Tatort sind die Kinder mit Decken verhüllt. H.s ersten Schilderungen zufolge könnte die Ehefrau die toten Kinder zugedeckt und sich von ihnen verabschiedet haben, während er im Keller Benzin holte, um Feuer zu legen. Diese Aussage hat H. laut der Psychologin später widerrufen. H.s neue Version: Seine Frau habe nichts von der Tötung gewusst. Sie sei davon ausgegangen, dass die Kinder nach dem Tod der Eltern bei den Nachbarn weiterleben sollten. Die Decken müsse er selbst auf die Kinder gelegt haben, nachdem sie bei der Tat zu Boden gefallen seien.

Beim nächsten Termin am 8. Mai stehen die Aussagen der Anstaltspsychologin aus Frankfurt und das psychiatrische sowie das toxikologische Gutachten auf dem Programm. Außerdem hat Vorsitzender Richter Wagner Staatsanwaltschaft und Verteidigung aufgefordert, sich für die Plädoyers bereitzuhalten.

