Blutiger Partyspaß

Wiesloch.Eine kultige Tanznacht mit Biss erwartet die Besucher im Wieslocher Palatin, wo sich am Samstag, 22. Februar, die Pforten zum Ball der Vampire öffnen. Das ehrwürdige Veranstaltungshaus wird hierbei entsprechend umfunktioniert und umdekoriert, damit sich spitzzähnige Blutsauger und in Rokoko-Roben gekleidete Festgäste gleichermaßen gruselig-wohlig willkommen fühlen können. Aus der Heidelberger Stadthalle ist der Ball nach Veranstalterangaben aufgrund von Umbauarbeiten verbannt worden - somit wird die Große Kreisstadt Wiesloch nun zum Treffpunkt von Nachtschattengewächsen aller Couleur.

Mit von der Partie sind die Tanzboden-erprobten Partybands aus der Region Me and the Heat und The Wright Thing. Dazu bieten die Alien Brainsuckers Rock und Pop aus den vergangenen 50 Jahren und von Krüger Rockt! gibt es heißen Rock ‘n’ Roll und Boogie Woogie um die Ohren. In der Vampirdisco bringt überdies DJane Simoné das Tanzblut in Wallung.

„Probleme beim kultigen Ballspaß dürften somit allein die Kostümverleiher bekommen“, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. „Schließlich gilt auch diesmal beim gruselschönen ‘Ball der Vampire’: Pappnasen und einfallslose Ringelhemdchen sind am Eingang abzugeben.“ Für alle, die es indes nicht rechtzeitig schaffen sollten, sich selbst einen standesgemäß gruft-blassen Blutsauger-Teint zu verpassen, stehen am Ballabend versierte Maskenbildnerinnen im Foyer zur Verfügung.

Die Karten für die 46. Ausgabe der Kultveranstaltung gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, die dem Reservix-Ticketsystem angeschlossen sind, unter anderem auch bei „Zigarren Grimm“ am Heidelberger Bismarckplatz, in Wiesloch bei „Bücher Dörner“ und in Mannheim beim „Mannheimer Morgen“. Im Internet sind sie für 39 Euro (plus Gebühr) unter reservix.de erhältlich.

Die Palatin-Theaterkasse ist donnerstags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Tickets können auch telefonisch unter der Durchwahl 06222/58 26 40 reserviert und innerhalb von vier Tagen an der Theaterkasse abgeholt werden. Ballbeginn im Palatin (Ringstraße 17-19) ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

