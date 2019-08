Bock steht auf Blumen

Tauchte bei einem Blumenladen auf: Ziegenbock in Lambrecht. © Polizei

Neustadt/Lambrecht.Ein Ziegenbock, der am Mittwoch in Lambrecht bei Neustadt entlaufen war, ist am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der B 39 gesehen worden. Die Feuerwehr hatte tags zuvor die Verfolgung aufgegeben, nachdem das Tier in den Wald gelaufen war. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten Beamte das Tier schließlich am nachfolgenden Morgen auf dem Gelände eines Blumengeschäftes antreffen.

Um eine erneute Flucht zu verhindern, wurde der Bock in ein Gewächshaus gesperrt. Bis der Besitzer gefunden ist, wird der Ausreißer von einem Mitglied der Feuerwehr versorgt. sal

