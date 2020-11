Eberbach.Unbekannte haben in Eberbach von der Ladefläche eines Lastwagens eine Bohrmaschine samt Koffer gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstagvormittag, zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr in der Unteren Talstraße. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro- Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06271/92100 bei der Polizei zu melden.

