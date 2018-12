Bombe in Gönnheim erfolgreich entschärft - Sperrungen aufgehoben

3 Fotos ansehen Ein Foto von der Bombe, kurz vor dem Abtransport. © Krause

Gönnheim.Die in Gönnheim (Landkreis Bad Dürkheim) aufgefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist um 12.41 Uhr am Samstagmittag erfolgreich entschärft worden. Die Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben und die Anwohner können in ihre Häuser zurück. Ein Abschlussbericht zu dem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Ordnungsamt und Kampfmittelräumdienst folgt im Laufe des Abends. Die gesamte Ortschaft mit rund 1600 Einwohnern war von den Maßnahmen betroffen. Das teilte ein Mitarbeiter vor Ort mit. Auch die Warn-Applikation "NINA" vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe informierte über die erfolgreiche Entschärfung der Bombe.

Die Bombe liege seit etwa 75 Jahren an der Fundestelle. Sie ist 500 Kiligramm schwer, der Zünder ließ sich verhältnismäßig leicht entfernen, da er noch recht gut gefettet war, hieß es vor Ort. Sie wurde am Mittag verladen und sollte dann zeitnah abtransportiert werden.

Für weitere Rückfragen steht die Verbandsgemeindeverwaltung unter 06322 / 9580-600 oder 9580-601 zur Verfügung. (dls)