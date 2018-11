Bombe nach 30 Minuten entschärft

Bensheim.Der Kampfmittelräumdienst hat eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstag im südhessischen Bensheim problemlos entschärft. Der 130 Kilogramm schwere Sprengkörper sei innerhalb einer guten halben Stunde unschädlich gemacht worden und damit deutlich schneller als geplant, berichtete eine Polizeisprecherin gestern. Der Sicherheitsbereich und die Absperrmaßnahmen blieben noch eine gute halbe Stunde länger bestehen. Denn der Blindgänger musste abtransportiert werden. Von 12.30 Uhr an konnten die Menschen zurück in ihre Wohnungen.

1000 Menschen betroffen

Rund 1000 Bensheimer hatten vorsichtshalber ihre vier Wände verlassen müssen. In einem Sicherheitsradius von 300 Metern wurden rund 250 Häuser und ein Kindergarten geräumt. Zu Verkehrsproblemen sei es nicht gekommen. Die Anwohner waren mit Flugblättern und der Warn-App Katwarn über die Evakuierung informiert worden.

Die Fliegerbombe mit den zwei Zündern war am Montagmorgen bei Bauarbeiten entdeckt worden. Während der Entschärfung waren zwei Knallgeräusche zu hören, die durch die Zündkapseln ausgelöst worden waren. dpa/lhe

