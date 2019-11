Bombendrohung gegen mehrere Hotels in der Region

Mannheim/Ludwigshafen/Limburgerhof.Gegen mehrere Hotels und Krankenhäuser in der Region wurden am Freitag Bombendrohungen ausgesprochen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim auf Nachfrage mitteilte, handelte es sich dabei um ein Hotel in der Mannheimer Oststadt sowie zwei in Ludwigshafen und eins in Limburgerhof. Bomben seien zunächst keine gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Ludwigshafen.

In einer späteren Mitteilung informierte die Behörde, dass auch Krankenhäuser betroffen waren. Welche das waren, machte die Polizei nicht bekannt. Beim Anrufer soll es sich um eine männliche Person handeln. Zwischen 12 und 13 Uhr seien die Anrufe bei den Einrichtungen eingegangen. Der Anrufer habe unterschiedliche Drohungen ausgesprochen. Nach Bewertung der polizeilichen Fachdienststelle gingen die Beamten zunächst nicht von einer aktuellen Gefährdung aus, gleichwohl wurden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen.

Die Beamten sind noch vor Ort und suchen die Gebäude ab, gleichzeitig laufen die Ermittlungen, um den anonymen Anrufer ausfindig zu machen. Laut Informationen der Rheinpfalz mussten in Limburgerhof Wohnhäuser in der Nachbarschaft des Residenzhotels geräumt und die Menschen im Bauhof untergebracht werden.