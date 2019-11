Bombendrohung gegen mehrere Hotels und Krankenhäuser in der Region

Mannheim/Ludwigshafen/Limburgerhof.Ein anonymer Anrufer hat am Freitag zwischen 12 und 13 Uhr Drohanrufe gegen mindestens sechs Hotels und Gaststätten sowie drei Krankenhäuser in Ludwigshafen und Limburgerhof ausgesprochen. Dies teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Laut Angaben der Polizei gehen die Beamten nach einer Bewertung durch die Fachdienststellen nicht von einer aktuellen Gefährdung der betroffenen Einrichtungen aus, gleichwohl seien alle entsprechenden Maßnahmen getroffen worden und Polizeikräfte seien aktuell noch an und in den betroffenen Einrichtungen im Einsatz.

Der unbekannte männliche Anrufer soll am Telefon unterschiedliche Drohungen ausgesprochen haben. Von einer Bombendrohung will das Polizeipräsidium Rheinpfalz ausdrücklich nicht sprechen, ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim hatte zuvor den Begriff „Bombendrohung“ verwendet. Um was für Drohungen es sich genau handelte, will das Polizeipräsidium Rheinpfalz aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. „Wir gehen aktuell noch einigen Dingen nach“, so eine Sprecherin am Freitagnachmittag. Straßensperrungen oder eine Behinderung des ÖPNV würden aus den Einsätzen keine resultieren.

Am frühen Freitagnachmittag war die Einsatzlage noch weitgehend unübersichtlich. Inzwischen teilte das Polizeipräsidium Mannheim aber nach zunächst anderslautenden Infos mit, dass kein Mannheimer Hotel eine Bombendrohung erhalten haben soll. Gleichwohl soll eine „wirr wirkende Person“, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums mitteilte, in mindestens einem Hotel in der Quadratestadt angerufen haben. Der Unbekannte soll am Telefon den Abzug der in Ludwigshafen und Limburgerhof sich im Einsatz befindenden Polizisten gefordert haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.