Bombenfund bei Erdaushubarbeiten - Gefahrenbereich evakuiert

Ketsch.Bei Erdaushubarbeiten auf einem Grundstück in der Schillerstraße in Ketsch wurde am Mittwochmittag eine Fliegerbombe gefunden. Wie die Polizei mitteilte, evakuiert die Feuerwehr vorsorglich Anwohner der umliegenden Wohnungen rund um den unmittelbaren Gefahrenbereich.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde verständigt, ein Fachmann ist bereits an der Fundstelle vor Ort. Das Ordnungsamt der Gemeinde sowie der Bürgermeister wurden verständigt. Für die Unterbringung evakuierter Personen wurde die Rheinhalle zur Verfügung gestellt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020