Bornheimer bauen begeistert Krippen

Ulla Kaub mit Krippe, die sie in der protestantischen Kirche gebaut hat.

Bornheim.Die kleinen weißen Schafe sind wollig rund, und die Ziegen haben eckige Rücken, die mit wärmenden Decken überzogen sind. „Es soll schon alles so echt wie möglich aussehen“, verrät Ulla Kaub und richtet einen vom Wind umgepusteten Hirten wieder auf. Der Initiatorin des Krippendorfs im südpfälzischen Bornheim ist die Begeisterung ins Gesicht geschrieben, wenn sie über ihr Hobby spricht, das mittlerweile ein komplettes Dorf in seinen Bann gezogen hat.

Angefangen hat alles mit Kaubs Bastelleidenschaft und dem meist trüben Wetter im Advent: „Selbst wenn es nieselt oder nasskalt ist, man sollte ja doch mal rausgehen. Und ich dachte, es wäre schön, wenn einem beim Spaziergang etwas daran erinnert, dass bald Weihnachten ist“, erzählt sie. Deshalb wollte sie ein paar Krippen-Szenen im Dorf aufbauen und hat Mitstreiter gesucht. „Gleich im ersten Jahr 2003 haben 16 Bornheimer mitgemacht.“

Inzwischen ist das „Krippendorf“ in ganz Deutschland berühmt. Genau 91 liebevoll aufgebaute Variationen der Geburt Jesu Christi – von historisch bis modern, orientalisch oder alpenländisch – stehen auf öffentlichen Plätzen, in Vorgärten und den Kirchen. Drei Wochen vor dem ersten Advent fängt die Südpfälzerin mit dem Aufbau an. Viele der 1500 Einwohner unterstützen Kaub dabei: „Einer fährt mir den Rindenmulch, ein anderer hilft bei der Beleuchtung oder bastelt Zubehör – darum bitten muss ich nie.“

Geführte Rundgänge

Wer sich alle anschauen möchte, muss gut zu Fuß sein, denn der komplette Rundgang ist 14 Kilometer lang. „Die Krippen stehen ja nicht alle nah beieinander.“ Damit Besucher die Standorte finden, ist am Startpunkt ein mit Ortsplänen bestückter Infokasten aufgebaut. Das gelbe Wachthäusel mit den grünen Fensterläden im Schatten der katholischen Kirche ist der Treffpunkt für die geführten Rundgänge. Hier steht auch die Krippe mit der Nummer Eins. Die riesige Landschaft ruht mit einem orientalischen Palast samt Baldachin, Hirten, Wasserträgern, Tieren, Brunnen und dem stabilen Stall im Schatten eines beleuchteten Kastanienbaums. Die Figuren aus Filz und Stoff hat Kaub alle selbst gebastelt. „Egal ob Wolle, Stoff, Fell oder Steine – das komplette Material landet in Jute-Taschen vor meiner Haustür. Ich musste mir zum Bauen noch nie etwas kaufen“, sagt sie und strahlt. „Viele Bornheimer helfen irgendwie mit, denn die Arbeit an den Krippen schweißt uns als Gemeinschaft zusammen.“ Ob immer alles genau zusammenpasst, sei dabei gar nicht wichtig. „Aber jeder freut sich, wenn er sieht, was aus seinen Materialspenden geworden ist.“

Direkt unterhalb des Stalls wartet in Krippe Nummer Eins eine dicke Holzscheibe mit Kurbel auf Kinderhände. „Da steckt eine Spieluhr drin. Und die ist so stabil, dass sie auch ruppige Berührungen der Kleinsten übersteht.“ Wer genau hinsieht, entdeckt, dass alle Figuren Josef und Maria zugewandt sind. „Das ist ja schließlich der Mittelpunkt der Geschichte: Jesus ist geboren, um Arm und Reich zu versöhnen“, sagt Kaub. Die Heiligen Drei Könige verkörperten die Reichen, die Hirten das schaffende Volk. „Es gibt übrigens deshalb nur drei Heilige Könige, weil man damals mit Afrika, Asien und Europa eben nur drei Kontinente kannte – von Amerika und Australien wusste ja niemand was.“ Bei Nummer 80 ziehen zwei riesige Plüschkamele mit Beduinen die Blicke auf sich. „Die habe ich für meine Enkelin gemacht, die ist darauf geritten, aber jetzt ist sie zu groß dafür.“

Persönliche Geschichten

Direkt neben der Bushaltestelle „Linde“ ziehen Hirten mit einer große Herde über ein Feld, daneben brennt ein Lagerfeuer, an dem sich andere wärmen – alle schauen gebannt zur Verkündigung der Engel. „Die sind schon ein wenig in die Jahre gekommen, die muss ich bald austauschen“, sagt die Krippen-Kennerin. Eigentlich sei die Szene „Hirten und Engel“ ja eine Sache für sich. „Aber die Leute wollten auch Maria und Josef haben, also musste ich sie nach vier Jahren ergänzen.“

„Viele verarbeiten ihre persönliche Geschichte in den Szenen“, sagt sie und deutet auf ein Jesuskind in einem tschechischen Fluchtwagen. „Den hat die Familie von der Oma geerbt.“ Ein Handwerker hat seine Krippe in einer Kabeltrommel gestaltet und ein winziges Exemplar passt in einen Blumenkasten.

