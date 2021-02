Brand auf dem Gelände der EvoBus GmbH

Mannheim.Ein Brand ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Werksgelände der EvoBus GmbH ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sei ein in Flammen stehender E-Bus in einer Halle vorgefunden worden. Weitere Busse in der Nähe wurde ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Berufsfeuerwehr, die mit 22 Mann vor Ort war, löschte den Brand. Der betroffene Bus wurde auf einen Havarieplatz gebracht. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.02.2021