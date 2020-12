Reilingen.In einem Fachbetrieb für Abfallentsorgung an der B 39 in Reilingen ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei geriet gegen 5 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache eine größere Menge Müll in einer Lagerhalle in Brand. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort kam, ist derzeit noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Schadensausmaß ist unklar.

Zu einer Gefährdung für die Bevölkerung kam es nach Angaben der Polizei aufgrund des günstig stehenden Windes nicht. Der Rauch zog in Richtung eines angrenzenden Feldgebietes ab.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020