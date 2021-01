Dossenheim.Eine Erdgeschosswohnung in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Dossenheim ist am Freitagmorgen in Brand geraten. Wie die Polizei meldete, waren die Flammen gegen 8 Uhr durch die Feuerwehr unter Kontrolle. Insgesamt mussten 42 Personen evakuiert werden. Weitere Informationen zum entstandenen Schaden und einer möglichen Brandursache lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.01.2021