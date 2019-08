Brand in Flüchtlingsunterkunft in Schwetzingen

Schwetzingen.In einer Flüchtlingsunterkunft in Schwetzingen ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand in der Robert-Bosch-Straße gegen 7.30 Uhr gemeldet. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um eine Unterkunft zur Anschlussunterbringung.

Alle Bewohner wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei evakuiert. Bislang wurden sieben Personen aufgrund eingeatmeten Rauchs durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Drei Personen kamen zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser.

Die Brandursache ist noch unklar, die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an.