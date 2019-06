Brand in Frankenthaler Mehrfamilienhaus: 21 Personen verletzt

Frankentha.Bei einem Brand am Samstagmittag in einem neunstöckigen Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Kanal“ in Frankenthal sind 21 Personen verletzt worden. Nach ersten Angaben der Feuerwehr schlug das Feuer bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus allen Fenstern der Wohnung und drohte auf die darüber liegenden Etagen überzugreifen.

Das gesamte Haus wurde evakuiert. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Aufgrund des massiven Brandverlaufs in der Wohnung im zweiten Obergeschoss wurde vorsorglich ein Baufachberater alarmiert, der die statischen Gegebenheiten in der Brandwohnung untersuchen soll.

Von den 21 Verletzten wurden dreizehn Personen vor Ort behandelt und sieben Personen in Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen keine Informationen vor.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr Frankenthal war mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen und der Freiwilligen Feuerwehr Bobenheim-Roxheim, sowie dem Rettungsdienst vor Ort im Einsatz.