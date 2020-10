Brand in Hochhaus - eine Person verletzt

Frankenthal.In einem Hochhaus in der Albert-Haueisen-Straße in Frankenthal ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde der Brand im sechsten Obergeschoss eines Hochhauses gegen 19.45 Uhr gemeldet. Bereits bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung in Vollbrand. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung.

Wie viele der rund 110 Bewohner des Hochhauses evakuiert werde mussten, steht nach Angaben der Polizei nicht fest. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand auf eine Wohnung begrenz werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020