Brand in Mehrfamilienhaus - eine Person verletzt

Bad Dürkheim.Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Leininger Straße ist am Freitag eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Hausbewohner evakuiert, nachdem das Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen war. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Gebäudekomplex wurde verhindert. Die umliegenden Straßen wurden zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.12.2020